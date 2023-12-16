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В ВСУ показали, как артиллерия уничтожает пехоту и боеприпасы оккупантов

16 декабря 2023 22:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ВСУ показали, как артиллерия уничтожает пехоту и боеприпасы оккупантов
Уничтожение пехоты и боеприпасов российских оккупантов украинской артиллерией. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Враг продолжает нести масштабные потери.

Видео работы украинской артиллерии опубликовала 92 Бригада им.И.Сирко.

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Уничтожение оккупантов

На видео можно увидеть, как украинские военные с помощью артиллерии бьют по российской пехоте и боеприпасам врага. В результате взрывов происходили пожары.

Напомним, начальник службы по связям общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо рассказал, что российские оккупанты перебрасывают резервы штурмовых батальонов на Купянское направление. Таким образом, враг пытается захватить важный логистический центр, который может стать плацдармом для наступления на запад Украины.

Также мы писали, что украинские бойцы Центра стратегических операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожают оккупантов на фронте. В СБУ распространили, снятое на дрон, эксклюзивное видео с места событий.

Добавим, украинские снайперы уничтожили российских саперов на Купянском направлении. Они пытались заминировать лес.

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