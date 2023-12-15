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У Курську пролунали потужні вибухи

15 грудня 2023 18:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Курську пролунали потужні вибухи
Пожежа у Курську внаслідок вибуху. Архівне фото: t.me/vchkogpu
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 15 грудня, у Курську пролунали потужні вибухи. Росіяни заявляють про роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи у Курську

За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, у небі над місто працює система протиповітряної оборони.

"Прошу зберігати спокій!" — додав він.

Губернатор Курської області заявив, що збито вже нібито чотири БпЛА.

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Дописи Старовойта. Фото: скриншот

Нагадаємо, російське Міноборони вкотре скаржилося на атаку безпілотників, традиційно звинувачуючи Україну. Так, російське ППО нібито збило 35 безпілотників, що летіли на тимчасово окупований Крим.

Також ми писали, що у Росії на Камчатський півострів зійшов шторм, внаслідок якого декілька селищ затоплює. Приплив води відбувається у селищах Оссора, Карага, Івашка та Октябрське.

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