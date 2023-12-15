У Курську пролунали потужні вибухи
Сьогодні, 15 грудня, у Курську пролунали потужні вибухи. Росіяни заявляють про роботу протиповітряної оборони.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи у Курську
За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, у небі над місто працює система протиповітряної оборони.
"Прошу зберігати спокій!" — додав він.
Губернатор Курської області заявив, що збито вже нібито чотири БпЛА.
Нагадаємо, російське Міноборони вкотре скаржилося на атаку безпілотників, традиційно звинувачуючи Україну. Так, російське ППО нібито збило 35 безпілотників, що летіли на тимчасово окупований Крим.
Також ми писали, що у Росії на Камчатський півострів зійшов шторм, внаслідок якого декілька селищ затоплює. Приплив води відбувається у селищах Оссора, Карага, Івашка та Октябрське.
Читайте Новини.LIVE!