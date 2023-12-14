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У Бєлгородській області російські чиновники підірвались на міні — в якому вони стані

14 грудня 2023 13:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Бєлгородській області російські чиновники підірвались на міні — в якому вони стані
Авто, на якому підірвались чиновники РФ. Фото: t.me/andriyshTime
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вчора у Бєлгородській області двоє російських чиновників підірвались на російській же міні. Одному відірвало ногу, він перебуває в реанімації, а інший отримав мінно-вибухові травми.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков

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Гладков розповів, що у Краснояружському районі двоє чиновників та ще один пасажир, який перебував з ними в авто, підірвалися на міні. 

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Авто, на якому підірвались чиновники РФ. Фото: t.me/andriyshTime

"Троє людей постраждали: в одного чоловіка часткова ампутація нижніх кінцівок, у другого — закрита черепно-мозкова травма. Бригадами медицини катастроф постраждалі доставляються до міської лікарні №2 міста Бєлгород. Ще один постраждалий перебуває в Червоноружніській центральній районній лікарні: у нього струс мозку. Вся необхідна медична допомога надається", — йдеться у повідомленні. 

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Що каже Андрющенко

За словами Андрющенка, в результаті вибуху замголови Краснояружської адміністрації Ігорю Бородаєнко відірвало ноги. Він перебуває в реанімації в тяжкому стані. У голови адміністрації Вязовського сільського поселення Галини Пащенко мінно-вибухова травма та розривана рана м'яких тканин голови. А третій пасажир обійшовся струсом мозку та закритою травмою органів грудної клітки і черевної порожнини. 

"Чия міна у підсумку і так зрозуміло. Російська протитанкова міна, аби наші ДРГ не пройшли. Успішне мінування. А всього два роки назад це виглядало б як фантастика", — каже радник мера Маріуполя. 

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Нагадаємо, що у Харківській області автомобіль підірвався на вибухівці. Один з чоловіків загинув на місці події, а іншого госпіталізували до місцевої лікарні. 

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