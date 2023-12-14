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В Белгородской области российские чиновники подорвались на мине – в каком они состоянии

14 декабря 2023 13:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Белгородской области российские чиновники подорвались на мине – в каком они состоянии
Автомобиль, на котором подорвались чиновники РФ. Фото: t.me/andriyshTime
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчера в Белгородской области двое российских чиновников подорвались на российской же мине. Одному оторвало ногу, он находится в реанимации, а другой получил минно-взрывные травмы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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В каком состоянии российские чиновники

Гладков рассказал, что в Краснояружском районе два чиновника и еще один пассажир, находившийся с ними в авто, подорвались на мине.

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Автомобиль, на котором взорвались чиновники РФ. Фото: t.me/andriyshTime

"Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у другого — закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами медицины катастроф пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгород. Еще один пострадавший находится в Красноружницкой центральной районной больнице: у него сотрясение мозга. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — говорится в сообщении.

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Что говорит Андрющенко

По словам Андрющенко, в результате взрыва замглавы Краснояружской администрации Игорю Бородаенко оторвало ноги. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. У главы администрации Вязовского сельского поселения Галины Пащенко минно-взрывная травма и разрыв раны мягких тканей головы. А третий пассажир обошелся сотрясением мозга и закрытой травмой органов грудной клетки и брюшной полости.

"Чья мена в итоге и так понятна. Российская противотанковая мина, чтобы наши ДРГ не прошли. Успешное минирование. А всего два года назад это выглядело бы как фантастика", — говорит советник мэра Мариуполя.

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Напомним, что в Харьковской области автомобиль взорвался на взрывчатке. Один из мужчин погиб на месте происшествия, а другой госпитализирован в местную больницу.

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