Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Атакували 35 безпілотників — в Міноборони РФ жаліються на масовий обстріл arrow

Атакували 35 безпілотників — в Міноборони РФ жаліються на масовий обстріл

5 грудня 2023 05:27
оновлено: 05:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Атакували 35 безпілотників — в Міноборони РФ жаліються на масовий обстріл
Вибухи вночі в місті. Фото: syriahr.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російське Міноборони вкотре скаржиться на атаку безпілотників, традиційно звинувачуючи Україну. Так, російське ППО нібито збило 35 безпілотників, що летіли на тимчасово окупований Крим.

Про це Міноборони РФ повідомляє в Telegram.

Читайте також:

Атака БпЛА на Крим 5 грудня

Зазначається, що вночі, 5 грудня, "київський режим" нібито хотів здійснити "терористичну атаку БпЛА" по території РФ, якою вони називають український Крим. 

У відомстві похизувались, що 22 безпілотники вони знищили, а от 13 "перехопили" над Азовським морем та анексованим півостровом.

"Черговими засобами ППО 22 українські безпілотні літальні апарати знищено і ще 13 перехоплено над акваторією Азовського моря та територією Республіки Крим", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Міноборони РФ
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Міноборони РФ

Оновлено 05:37. На противагу фантазіям Міноборони РФ про всі збиті безпілотники, вибухи в Криму продовжують лунали.

Так, моніторинговий канал "Крымский ветер" повідомляє про потужну "бавовну" в Феодосії. Зі слів очевидців, вибухи не припиняються.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Нагадаємо, що вночі, 5 грудня вибухи лунали на тимчасово окупованому Кримському півострові. Так, жителі Керчі в мережі активно обговорювали "дивні звуки", які за їх словами були атакою дронів. Також повідомлялось про вибухи в Феодосії поблизу нафтобази.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі