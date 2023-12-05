Атакували 35 безпілотників — в Міноборони РФ жаліються на масовий обстріл
Російське Міноборони вкотре скаржиться на атаку безпілотників, традиційно звинувачуючи Україну. Так, російське ППО нібито збило 35 безпілотників, що летіли на тимчасово окупований Крим.
Про це Міноборони РФ повідомляє в Telegram.
Атака БпЛА на Крим 5 грудня
Зазначається, що вночі, 5 грудня, "київський режим" нібито хотів здійснити "терористичну атаку БпЛА" по території РФ, якою вони називають український Крим.
У відомстві похизувались, що 22 безпілотники вони знищили, а от 13 "перехопили" над Азовським морем та анексованим півостровом.
"Черговими засобами ППО 22 українські безпілотні літальні апарати знищено і ще 13 перехоплено над акваторією Азовського моря та територією Республіки Крим", — йдеться в повідомленні.
Оновлено 05:37. На противагу фантазіям Міноборони РФ про всі збиті безпілотники, вибухи в Криму продовжують лунали.
Так, моніторинговий канал "Крымский ветер" повідомляє про потужну "бавовну" в Феодосії. Зі слів очевидців, вибухи не припиняються.
Нагадаємо, що вночі, 5 грудня вибухи лунали на тимчасово окупованому Кримському півострові. Так, жителі Керчі в мережі активно обговорювали "дивні звуки", які за їх словами були атакою дронів. Також повідомлялось про вибухи в Феодосії поблизу нафтобази.
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