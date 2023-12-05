Атакували 35 безпілотників — в Міноборони РФ жаліються на масовий обстріл

Вибухи вночі в місті. Фото: syriahr.com

Російське Міноборони вкотре скаржиться на атаку безпілотників, традиційно звинувачуючи Україну. Так, російське ППО нібито збило 35 безпілотників, що летіли на тимчасово окупований Крим.

Про це Міноборони РФ повідомляє в Telegram.

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Атака БпЛА на Крим 5 грудня

Зазначається, що вночі, 5 грудня, "київський режим" нібито хотів здійснити "терористичну атаку БпЛА" по території РФ, якою вони називають український Крим.

У відомстві похизувались, що 22 безпілотники вони знищили, а от 13 "перехопили" над Азовським морем та анексованим півостровом.

"Черговими засобами ППО 22 українські безпілотні літальні апарати знищено і ще 13 перехоплено над акваторією Азовського моря та територією Республіки Крим", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Міноборони РФ

Оновлено 05:37. На противагу фантазіям Міноборони РФ про всі збиті безпілотники, вибухи в Криму продовжують лунали.

Так, моніторинговий канал "Крымский ветер" повідомляє про потужну "бавовну" в Феодосії. Зі слів очевидців, вибухи не припиняються.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Нагадаємо, що вночі, 5 грудня вибухи лунали на тимчасово окупованому Кримському півострові. Так, жителі Керчі в мережі активно обговорювали "дивні звуки", які за їх словами були атакою дронів. Також повідомлялось про вибухи в Феодосії поблизу нафтобази.