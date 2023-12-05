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Атаковали 35 беспилотников — в Минобороны РФ жалуются на массовый обстрел

5 декабря 2023 05:27
обновлено: 05:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Атаковали 35 беспилотников — в Минобороны РФ жалуются на массовый обстрел
Взрывы ночью в городе. Фото: syriahr.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российское Минобороны снова жалуется на атаку беспилотников, традиционно обвиняя Украину. Так, российское ПВО якобы сбило 35 беспилотников, летевших на временно оккупированный Крым.

Об этом Минобороны РФ сообщает в Telegram.

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Отмечается, что ночью, 5 декабря, "киевский режим" якобы хотел совершить "террористическую атаку БпЛА" по территории РФ, которой они называют украинский Крым.

В ведомстве похвастались, что 22 беспилотника они уничтожили, а вот 13 "перехватили" над Азовским морем и аннексированным полуостровом.

"Очередными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены и еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Минобороны РФ
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Минобороны РФ

Обновлено 05:37. В противоположность фантазиям Минобороны РФ обо всех сбитых беспилотниках, взрывы в Крыму продолжают раздаваться.

Так, мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщает о мощном "хлопке" в Феодосии. По словам очевидцев, взрывы не прекращаются.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"

Напомним, что ночью, 5 декабря взрывы раздавались на временно оккупированном Крымском полуострове. Так, жители Керчи в сети активно обсуждали "странные звуки", которые по их словам были атакой дронов. Также сообщалось о взрывах в Феодосии вблизи нефтебазы.

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