Атаковали 35 беспилотников — в Минобороны РФ жалуются на массовый обстрел

Взрывы ночью в городе. Фото: syriahr.com

Российское Минобороны снова жалуется на атаку беспилотников, традиционно обвиняя Украину. Так, российское ПВО якобы сбило 35 беспилотников, летевших на временно оккупированный Крым.

Об этом Минобороны РФ сообщает в Telegram.

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Отмечается, что ночью, 5 декабря, "киевский режим" якобы хотел совершить "террористическую атаку БпЛА" по территории РФ, которой они называют украинский Крым.

В ведомстве похвастались, что 22 беспилотника они уничтожили, а вот 13 "перехватили" над Азовским морем и аннексированным полуостровом.

"Очередными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены и еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Минобороны РФ

Обновлено 05:37. В противоположность фантазиям Минобороны РФ обо всех сбитых беспилотниках, взрывы в Крыму продолжают раздаваться.

Так, мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщает о мощном "хлопке" в Феодосии. По словам очевидцев, взрывы не прекращаются.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"

Напомним, что ночью, 5 декабря взрывы раздавались на временно оккупированном Крымском полуострове. Так, жители Керчи в сети активно обсуждали "странные звуки", которые по их словам были атакой дронов. Также сообщалось о взрывах в Феодосии вблизи нефтебазы.