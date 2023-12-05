У Криму гримлять вибухи — мешканці жаліються на атаку дронів
Вибухи лунають також на тимчасово окупованому Кримському півострові сьогодні вночі, 5 грудня. Так, жителів Керчі в мережі активно обговорюють "дивні звуки", які за їх словами є атакою дронів.
Про це повідомляє моніторинговий паблік "Николаевский Ванек".
Вибухи в Керчі 5 грудня
Так, у Керчі гримлять вибухи. Як повідомляє "Ванек", у Криму вдалося нарахувати близько 15 "хлопків". Таким чином є загроза ударних БпЛА не лише у Львівській області, а й в тимчасово окупованих Феодосії та Керчі.
Як відомо, в Україні в низці західних областей триває повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників.
Мешканці Керчі активно обговорюють звуки в соцмережах. Так, одні скаржаться, що вже не заснуть, другі, що трусить будинок. Деякі сміливо заявили, що "окремими грохотами" є вибухи, адже вони вже знають звук польоту дронів, що й передував вибухам.
Тим часом паблік повідомляє про нові вибухи, які сколихнули Феодосію в районі нафтобази. Також продовжуються вибухи в Керчі.
За даними моніторингового пабліка "Крымский ветер", у деяких мешканців Феодосії зникло світло.
Нагадаємо, що нещодавно в тимчасово окупованому Криму зламали телебачення. Там по всіх каналах показували звернення Президента України Володимира Зеленського.
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