У Криму гримлять вибухи — мешканці жаліються на атаку дронів

Дим після вибуху вночі в місті. Фото: SVTV.NEWS

Вибухи лунають також на тимчасово окупованому Кримському півострові сьогодні вночі, 5 грудня. Так, жителів Керчі в мережі активно обговорюють "дивні звуки", які за їх словами є атакою дронів.

Про це повідомляє моніторинговий паблік "Николаевский Ванек".

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Так, у Керчі гримлять вибухи. Як повідомляє "Ванек", у Криму вдалося нарахувати близько 15 "хлопків". Таким чином є загроза ударних БпЛА не лише у Львівській області, а й в тимчасово окупованих Феодосії та Керчі.

Як відомо, в Україні в низці західних областей триває повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Мешканці Керчі активно обговорюють звуки в соцмережах. Так, одні скаржаться, що вже не заснуть, другі, що трусить будинок. Деякі сміливо заявили, що "окремими грохотами" є вибухи, адже вони вже знають звук польоту дронів, що й передував вибухам.

Скриншот коментарів мешканців Керчі, які обговорюють атаку БпЛА

Тим часом паблік повідомляє про нові вибухи, які сколихнули Феодосію в районі нафтобази. Також продовжуються вибухи в Керчі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

За даними моніторингового пабліка "Крымский ветер", у деяких мешканців Феодосії зникло світло.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Нагадаємо, що нещодавно в тимчасово окупованому Криму зламали телебачення. Там по всіх каналах показували звернення Президента України Володимира Зеленського.