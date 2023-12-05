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В Крыму гремят взрывы — жители жалуются на атаку дронов

5 декабря 2023 03:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Крыму гремят взрывы — жители жалуются на атаку дронов
Дым после взрыва ночью в городе. Фото: SVTV.NEWS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы раздаются также на временно оккупированном Крымском полуострове сегодня ночью, 5 декабря. Так, жителей Керчи в сети активно обсуждают "странные звуки", которые по их словам являются атакой дронов.

Об этом сообщает мониторинговый паблик "Николаевский Ванек".

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Взрывы в Керчи 5 декабря

Так, в Керчи гремят взрывы. Как сообщает "Ванек", в Крыму удалось насчитать около 15 "хлопков". Таким образом, угроза ударных БпЛА не только во Львовской области, но и во временно оккупированных Феодосии и Керчи.

Как известно, в Украине в ряде западных областей продолжается воздушная тревога из-за атаки вражеских беспилотников.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Жители Керчи активно обсуждают звуки в соцсетях. Так, одни жалуются, что уже не уснут, другие, что трясет дом. Некоторые смело заявили, что "отдельными грохотами" являются взрывы, ведь они уже знают звук полета дронов, предшествовавший взрывам.

Скриншот комментариев жителей Керчи, обсуждающих атаку БпЛА
Скриншот комментариев жителей Керчи, обсуждающих атаку БпЛА

Тем временем паблик сообщает о новых взрывах, всколыхнувших Феодосию в районе нефтебазы. Также продолжаются взрывы в Керчи.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

По данным мониторингового паблика "Крымский ветер", у некоторых жителей Феодосии пропал свет.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"

Напомним, что недавно во временно оккупированном Крыму сломали телевидение. Там по всем каналам показывали обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

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