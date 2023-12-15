В Курске раздались мощные взрывы
Сегодня, 15 декабря, в Курске раздались мощные взрывы. Россияне заявляют о работе противовоздушной обороны.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Курске
По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в небе над городом работает система противовоздушной обороны.
"Прошу сохранять спокойствие!" — добавил он.
Губернатор Курской области заявил, что сбиты уже якобы четыре БпЛА.
Напомним, российское Минобороны в очередной раз жаловалось на атаку беспилотников, традиционно обвиняя Украину. Так, российское ПВО якобы сбило 35 беспилотников, летевших на временно оккупированный Крым.
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