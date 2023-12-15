Пожар в Курске в результате взрыва. Архивное фото: t.me/vchkogpu

Сегодня, 15 декабря, в Курске раздались мощные взрывы. Россияне заявляют о работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в небе над городом работает система противовоздушной обороны.

"Прошу сохранять спокойствие!" — добавил он.

Губернатор Курской области заявил, что сбиты уже якобы четыре БпЛА.

Посты Старовойта. Фото: скриншот

Напомним, российское Минобороны в очередной раз жаловалось на атаку беспилотников, традиционно обвиняя Украину. Так, российское ПВО якобы сбило 35 беспилотников, летевших на временно оккупированный Крым.

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