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В Курске раздались мощные взрывы

15 декабря 2023 18:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Курске раздались мощные взрывы
Пожар в Курске в результате взрыва. Архивное фото: t.me/vchkogpu
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 15 декабря, в Курске раздались мощные взрывы. Россияне заявляют о работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Курске

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в небе над городом работает система противовоздушной обороны.

"Прошу сохранять спокойствие!" — добавил он.

Губернатор Курской области заявил, что сбиты уже якобы четыре БпЛА.

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Посты Старовойта. Фото: скриншот

Напомним, российское Минобороны в очередной раз жаловалось на атаку беспилотников, традиционно обвиняя Украину. Так, российское ПВО якобы сбило 35 беспилотников, летевших на временно оккупированный Крым.

Также мы писали, что в России на Камчатский полуостров сошел шторм, в результате которого несколько поселков затапливает. Приток воды происходит в поселках Оссора, Карага, Ивашка и Октябрьское.

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