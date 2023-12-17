Втрати окупантів значно зросли, — Тарнавський про ситуацію на фронті

Військові на танку. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни тримають оборону на фронті та здійснюють наступальні дії в бік ворога. Втрати російських окупантів протягом доби значно зросли. Армія РФ зазнала втрат в особовому складі та військовій техніці.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Читайте також:

Ситуація на українському фронті

За інформацією Тарнавського, окупаційні війська продовжують активні піхотні атаки. Командувач додав, що росіяни посилили активність артилерійських підрозділів, вони залучають для наступів бронетехніку та авіацію.

"Так, вчора російські загарбники в операційній зоні ОСУВ Таврія завдали 1 ракетного, 13 авіаударів, провели 55 бойових зіткнень та здійснили 1044 артобстріли", — вказав Тарнавський.

Втрати російської армії на передовій

Тарнавський наголосив, що бійці ЗСУ впевнено тримають оборону на фронті. Вони продовжують наступальну операцію на визначених напрямках. За словами командувача, "загальні втрати окупантів вчора, в порівнянні з попередньою добою, значно зросли". Відтак війська противника зазнали значних втрат в особовому складі та військовій техніці.

"576 осіб живої сили та 57 одиниць техніки. Зокрема, знищено 5 танків, 7 ББМ, 8 артсистем та 10 автомобілів", — підкреслив Тарнавський.

Повідомлення про ситуацію на фронті. Фото: скриншот допису Тарнавського

Нагадаємо, за останні три дні окупанти здійснили щонайменше 80 штурмових дій, здебільшого на Донецькому напрямку. Вони діють групами до 20 бійців при підтримці бронетехніки.

Додамо, 17 грудня Росія знову атакувала Україну, використовуючи 34 безпілотники типу Shahed-136/131. Усі ці ударні дрони були знищені силами української протиповітряної оборони. Водночас окупанти зазнають колосальних втрат на фронті.