Потери окупантов значительно выросли, — Тарнавский о ситуации на фронте

Военные на танке. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские воины держат оборону на фронте и совершают наступательные действия в сторону врага. Потери российских оккупантов в течение суток значительно возросли. Армия РФ понесла потери в личном составе и военной технике.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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По информации Тарнавского, оккупационные войска продолжают активные пехотные атаки. Командующий добавил, что россияне усилили активность артиллерийских подразделений, они привлекают для наступлений бронетехнику и авиацию.

"Да, вчера российские захватчики в операционной зоне ОСУВ Таврия нанесли 1 ракетный, 13 авиаударов, провели 55 боевых столкновений и совершили 1044 артобстрела", — указал Тарнавский.

Потери русской армии на передовой

Тарнавский отметил, что бойцы ВСУ уверенно держат оборону на фронте. Они продолжают наступательную операцию на определенных направлениях. По словам командующего, "общие потери оккупантов вчера, по сравнению с предыдущими сутками, значительно выросли". Следовательно, войска противника понесли значительные потери в личном составе и военной технике.

"576 человек живой силы и 57 единиц техники. В частности, уничтожено 5 танков, 7 ББМ, 8 артсистем и 10 автомобилей", — подчеркнул Тарнавский.

Уведомление о ситуации на фронте. Фото: скриншот поста Тарнавского

Напомним, за последние три дня оккупанты совершили по меньшей мере 80 штурмовых действий, в основном на Донецком направлении. Они действуют группами до 20 человек при поддержке бронетехники.

Добавим, 17 декабря Россия снова атаковала Украину, используя 34 беспилотника типа Shahed-136/131. Все эти ударные дроны были уничтожены силами украинской противовоздушной обороны. В то же время оккупанты несут колоссальные потери на фронте.