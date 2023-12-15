Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти не припиняють штурмові дії на Донеччині — Тарнавський arrow

Окупанти не припиняють штурмові дії на Донеччині — Тарнавський

15 грудня 2023 14:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Окупанти не припиняють штурмові дії на Донеччині — Тарнавський
Бригадний генерал Олександр Тарнавський. Фото: CNN
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

За останні три дні окупанти здійснили щонайменше 80 штурмових дій, здебільшого на донецькому напрямку. Вони діють групами до 20 бійців при підтримці бронетехніки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський в Telegram.

Читайте також:

Окупанти не припиняють штурмові дії

"Окупанти не зменшують кількості бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ Таврія. Три дні поспіль — близько 80 штурмових дій щодобово. Переважна більшість — на Донеччині. Штурмові групи в основному до 20 чоловік. Діють, зокрема, і за підтримки бронетехніки. Вчора знову відбулось збільшення кількості авіаударів, ворог застосовує авіабомби", — розповів генерал. 

Військовий також додав, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби російські загарбники завдали 15 авіаударів, провели 76 бойових зіткнень та здійснили 631 артобстріл.

"Наші воїни стійко тримають оборону. Загальні втрати ворога минулої доби склали 414 осіб", — зазначив Тарнавський.

Генерал також додав, що силами оборони України було знищено 23 одиниці військової техніки. Зокрема, 1 танк, 10 ББМ, 2 артсистеми, 3 ПТРК, 1 БпЛА, 4 автомобілі, 2 одиниці спецтехніки та 2 склади боєприпасів. Ще 20 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Раніше ми повідомляли, що на Мар'їнському напрямку триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки. Там українські захисники відбили 11 ворожих атак.

Крім того, за словами Тарнавського, росіяни розпочали масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Окрім того, загарбники застосовують авіацію та скидають керовані авіабомби.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі