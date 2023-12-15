Окупанти не припиняють штурмові дії на Донеччині — Тарнавський

Бригадний генерал Олександр Тарнавський. Фото: CNN

За останні три дні окупанти здійснили щонайменше 80 штурмових дій, здебільшого на донецькому напрямку. Вони діють групами до 20 бійців при підтримці бронетехніки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський в Telegram.

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"Окупанти не зменшують кількості бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ Таврія. Три дні поспіль — близько 80 штурмових дій щодобово. Переважна більшість — на Донеччині. Штурмові групи в основному до 20 чоловік. Діють, зокрема, і за підтримки бронетехніки. Вчора знову відбулось збільшення кількості авіаударів, ворог застосовує авіабомби", — розповів генерал.

Військовий також додав, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби російські загарбники завдали 15 авіаударів, провели 76 бойових зіткнень та здійснили 631 артобстріл.

"Наші воїни стійко тримають оборону. Загальні втрати ворога минулої доби склали 414 осіб", — зазначив Тарнавський.

Генерал також додав, що силами оборони України було знищено 23 одиниці військової техніки. Зокрема, 1 танк, 10 ББМ, 2 артсистеми, 3 ПТРК, 1 БпЛА, 4 автомобілі, 2 одиниці спецтехніки та 2 склади боєприпасів. Ще 20 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Раніше ми повідомляли, що на Мар'їнському напрямку триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки. Там українські захисники відбили 11 ворожих атак.

Крім того, за словами Тарнавського, росіяни розпочали масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Окрім того, загарбники застосовують авіацію та скидають керовані авіабомби.