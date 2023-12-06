Погана доба для окупантів — генерал Тарнавський розповів про втрати ворога

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Попередня доба для окупантів була пекельною. На Таврійському напрямку ворог втратив 39 одиниць військової техніки, зокрема станцію РЕБ Р-330Ж "Житель", РСЗВ 9П140 "Ураган" та САУ 2С7 "Піон". Окрім того, Сили оборони ліквідували на цій ділянці фронту 520 загарбників.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Втрати ворога на Таврійському напрямку

Тарнавський розповів, що лише на Таврійському напрямку за останню добу Сили оборони знищили 520 окупантів та 39 одиниць їхньої військової техніки. Серед їхніх втрат — станція РЕБ Р-330Ж "Житель", РСЗВ 9П140 "Ураган" та САУ 2С7 "Піон".

Загалом знищено 39 одиниць військової техніки:

два танки,

12 ББМ,

чотири артсистеми,

одна РСЗВ,

10 БпЛА,

вісім автомобілів,

дві одиниці спецтехніки,

один склад боєприпасів,

один інший важливий об'єкт ворога.

Ще 40 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Також командувач розповів, що росіяни значно активізували застосування дронів-камікадзе, авіації та артилерії. За останню добу на Таврійському напрямку окупанти завдали 22 авіаудари, провели 46 бойових зіткнень та здійснили 1059 артобстрілів. Попри це наші захисники стійко та мужньо тримають оборону.

Нагадаємо, загалом за попередню добу армія РФ зменшилась на 1270 осіб.

Також ми писали, нещодавно британська розвідка оцінила втрати росіян з початку війни в Україні. За підрахунками відомства офіційні сили Міноборони Росії, ймовірно, втратили від 180 до 240 тисяч осіб пораненими і приблизно 50 тисяч вбитими.