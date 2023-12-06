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Погана доба для окупантів — генерал Тарнавський розповів про втрати ворога

6 грудня 2023 11:46
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Погана доба для окупантів — генерал Тарнавський розповів про втрати ворога
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Попередня доба для окупантів була пекельною. На Таврійському напрямку ворог втратив 39 одиниць військової техніки, зокрема станцію РЕБ Р-330Ж "Житель", РСЗВ 9П140 "Ураган" та САУ 2С7 "Піон". Окрім того, Сили оборони ліквідували на цій ділянці фронту 520 загарбників.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Тарнавський розповів, що лише на Таврійському напрямку за останню добу Сили оборони знищили 520 окупантів та 39 одиниць їхньої військової техніки. Серед їхніх втрат — станція РЕБ Р-330Ж "Житель", РСЗВ 9П140 "Ураган" та САУ 2С7 "Піон".

Загалом знищено 39 одиниць військової техніки:

  • два танки,
  • 12 ББМ,
  • чотири артсистеми,
  • одна РСЗВ,
  • 10 БпЛА,
  • вісім автомобілів,
  • дві одиниці спецтехніки,
  • один склад боєприпасів,
  • один інший важливий об'єкт ворога.

Ще 40 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Також командувач розповів, що росіяни значно активізували застосування дронів-камікадзе, авіації та артилерії. За останню добу на Таврійському напрямку окупанти завдали 22 авіаудари, провели 46 бойових зіткнень та здійснили 1059 артобстрілів. Попри це наші захисники стійко та мужньо тримають оборону. 

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Нагадаємо, загалом за попередню добу армія РФ зменшилась на 1270 осіб.  

Також ми писали, нещодавно британська розвідка оцінила втрати росіян з початку війни в Україні. За підрахунками відомства офіційні сили Міноборони Росії, ймовірно, втратили від 180 до 240 тисяч осіб пораненими і приблизно 50 тисяч вбитими.

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