Плохие сутки для оккупантов — генерал Тарнавский рассказал о потерях врага
Предыдущие сутки для оккупантов были адскими. На Таврическом направлении враг потерял 39 единиц военной техники, в том числе станцию РЭБ Р-330Ж "Житель", РСЗО 9П140 "Ураган" и САУ 2С7 "Пион". Кроме того, Силы обороны ликвидировали на этом участке фронта 520 захватчиков.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Потери врага на Таврическом направлении
Тарнавский рассказал, что только на Таврическом направлении за последние сутки Силы обороны уничтожили 520 оккупантов и 39 единиц их военной техники. Среди их потерь — станция РЭБ Р-330Ж "Житель", РСЗО 9П140 "Ураган" и САУ 2С7 "Пион".
Всего уничтожено 39 единиц военной техники:
- два танка,
- 12 ББМ,
- четыре артсистемы,
- одна РСЗО,
- 10 БпЛА,
- восемь автомобилей,
- две единицы спецтехники,
- один склад боеприпасов,
- один другой важный объект врага.
Еще 40 единиц техники врага повреждены.
Также командующий рассказал, что россияне значительно активизировали применение дронов-камикадзе, авиации и артиллерии. За последние сутки на Таврическом направлении оккупанты нанесли 22 авиаудара, провели 46 боевых столкновений и совершили 1059 артобстрелов. Несмотря на это, наши защитники стойко и мужественно держат оборону.
Напомним, всего за предыдущие сутки армия РФ уменьшилась на 1270 человек.
Также мы писали, что недавно британская разведка оценила потери россиян с начала войны в Украине. По подсчетам ведомства, официальные силы Минобороны России, вероятно, потеряли от 180 до 240 тысяч человек ранеными и примерно 50 тысяч убитыми.
Читайте Новини.LIVE!