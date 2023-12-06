Плохие сутки для оккупантов — генерал Тарнавский рассказал о потерях врага

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Предыдущие сутки для оккупантов были адскими. На Таврическом направлении враг потерял 39 единиц военной техники, в том числе станцию РЭБ Р-330Ж "Житель", РСЗО 9П140 "Ураган" и САУ 2С7 "Пион". Кроме того, Силы обороны ликвидировали на этом участке фронта 520 захватчиков.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Тарнавский рассказал, что только на Таврическом направлении за последние сутки Силы обороны уничтожили 520 оккупантов и 39 единиц их военной техники. Среди их потерь — станция РЭБ Р-330Ж "Житель", РСЗО 9П140 "Ураган" и САУ 2С7 "Пион".

Всего уничтожено 39 единиц военной техники:

два танка,

12 ББМ,

четыре артсистемы,

одна РСЗО,

10 БпЛА,

восемь автомобилей,

две единицы спецтехники,

один склад боеприпасов,

один другой важный объект врага.

Еще 40 единиц техники врага повреждены.

Также командующий рассказал, что россияне значительно активизировали применение дронов-камикадзе, авиации и артиллерии. За последние сутки на Таврическом направлении оккупанты нанесли 22 авиаудара, провели 46 боевых столкновений и совершили 1059 артобстрелов. Несмотря на это, наши защитники стойко и мужественно держат оборону.

Напомним, всего за предыдущие сутки армия РФ уменьшилась на 1270 человек.

Также мы писали, что недавно британская разведка оценила потери россиян с начала войны в Украине. По подсчетам ведомства, официальные силы Минобороны России, вероятно, потеряли от 180 до 240 тысяч человек ранеными и примерно 50 тысяч убитыми.