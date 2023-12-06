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Плохие сутки для оккупантов — генерал Тарнавский рассказал о потерях врага

6 декабря 2023 11:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Плохие сутки для оккупантов — генерал Тарнавский рассказал о потерях врага
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Предыдущие сутки для оккупантов были адскими. На Таврическом направлении враг потерял 39 единиц военной техники, в том числе станцию РЭБ Р-330Ж "Житель", РСЗО 9П140 "Ураган" и САУ 2С7 "Пион". Кроме того, Силы обороны ликвидировали на этом участке фронта 520 захватчиков.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Потери врага на Таврическом направлении

Тарнавский рассказал, что только на Таврическом направлении за последние сутки Силы обороны уничтожили 520 оккупантов и 39 единиц их военной техники. Среди их потерь — станция РЭБ Р-330Ж "Житель", РСЗО 9П140 "Ураган" и САУ 2С7 "Пион".

Всего уничтожено 39 единиц военной техники:

  • два танка,
  • 12 ББМ,
  • четыре артсистемы,
  • одна РСЗО,
  • 10 БпЛА,
  • восемь автомобилей,
  • две единицы спецтехники,
  • один склад боеприпасов,
  • один другой важный объект врага.

Еще 40 единиц техники врага повреждены.

Также командующий рассказал, что россияне значительно активизировали применение дронов-камикадзе, авиации и артиллерии. За последние сутки на Таврическом направлении оккупанты нанесли 22 авиаудара, провели 46 боевых столкновений и совершили 1059 артобстрелов. Несмотря на это, наши защитники стойко и мужественно держат оборону.

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Напомним, всего за предыдущие сутки армия РФ уменьшилась на 1270 человек.

Также мы писали, что недавно британская разведка оценила потери россиян с начала войны в Украине. По подсчетам ведомства, официальные силы Минобороны России, вероятно, потеряли от 180 до 240 тысяч человек ранеными и примерно 50 тысяч убитыми.

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