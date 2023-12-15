Оккупанты не прекращают штурмовые действия в Донецкой области — Тарнавский

Бригадный генерал Александр Тарнавский. Фото: CNN

За последние три дня оккупанты совершили по меньшей мере 80 штурмовых действий, в основном на донецком направлении. Они действуют группами до 20 человек при поддержке бронетехники.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

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"Оккупанты не уменьшают количество боевых столкновений в операционной зоне ОСУВ Таврия. Три дня подряд — около 80 штурмовых действий ежесуточно. Подавляющее большинство — на Донетчине. Штурмовые группы в основном до 20 человек. Действуют, в частности, и при поддержке бронетехники. Вчера снова произошло количества авиаударов, враг применяет авиабомбы", — рассказал генерал.

Военный также добавил, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 15 авиаударов, провели 76 боевых столкновений и совершили 631 артобстрел.

"Наши воины стойко держат оборону. Общие потери врага за прошедшие сутки составили 414 человек", — отметил Тарнавский.

Генерал также добавил, что силами обороны Украины были уничтожены 23 единицы военной техники. В частности, 1 танк, 10 ББМ, 2 артсистемы, 3 ПТРК, 1 БпЛА, 4 автомобиля, 2 единицы спецтехники и 2 склада боеприпасов. Еще 20 единиц техники врага повреждены.

Ранее мы сообщали, что на Марьинском направлении идет сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки. Там украинские защитники отразили 11 вражеских атак.

Кроме того, по словам Тарнавского, россияне начали массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях. Кроме того, захватчики применяют авиацию и сбрасывают управляемые авиабомбы.