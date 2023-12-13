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Тарнавський розповів про ситуацію на Мар'їнському напрямку

13 грудня 2023 19:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Тарнавський розповів про ситуацію на Мар'їнському напрямку
Командувач Олександр Тарнавський. Фото: The Observer
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На Мар'їнському напрямку триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки. Там українські захисники відбили 11 ворожих атак.

Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

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"Мар'їнський напрямок. Триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки — відбито 11 атак", — йдеться у повідомленні.

Також в районі Мар'їнки росіяни накопичують сили для подальших штурмових дій.

Водночас ворог продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття міста, проте оборона Мар'їнки триває.

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Скриншот допису Тарнавського

Нагадаємо, що в українському Центрі протидії дезінформації з'ясували, що інформація від одного з українських бійців про відступ ЗСУ з Мар'їнки на Донеччині є помилковою. Це зумовлено тим, що ані ЗМІ, ані офіційні особи про відступ з Мар'їнки не повідомляли. 

Крім того, за словами Тарнавського, росіяни розпочали масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Окрім того, загарбники застосовують авіацію та скидають керовані авіабомби.

Також ми писали, що українські підрозділи провели успішні локальні контратаки, позбавивши російські війська повного контролю над селом Степове, що поблизу Авдіївки. Саме тут росіяни намагаються оточити Авдіївку та її промзону.

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