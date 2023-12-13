У ЦПД розповіли, якою насправді є ситуація в Мар'їнці

Мінометні розрахунки на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В українському Центрі протидії дезінформації з'ясували, що інформація від одного з українських бійців про відступ ЗСУ з Мар'їнки на Донеччині, є помилковою. Це зумовлено тим, що ані ЗМІ, ані офіційні особи про відступ з Мар'їнки не повідомляли.

Про це ЦПД повідомив у соцмережах.

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За словами заступника голови ЦПД, лейтенанта ЗСУ Андрія Коваленка, один з українських військовиків Микола Ворошнов на псевдо "Канада" заявив, про нібито "падіння Мар'їнки", та подальше просування ЗС РФ та бойовиків ДНР на Курахове.

"Це хоч і підхопили деякі медіа, але наразі такої інформації від Генштабу офіційно немає", — сказав він.

Аналітик зазначив, що в цьому контексті мова навіть не про проведення військових маневрів в Мар'їнці, а про медіаграмотність та подачу такої інформації.

"Про ситуацію в Мар'їнці повинні були розповідати військові з ОСУВ "Таврія", які відповідають за цей напрямок, і медіа мають питати всю офіційну інформацію саме в них", — наголосив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, що раніше у ГУР попередили про чергову дезінформацію, яку може готувати російське ФСБ. А не так давно країна-терористка видала новий фейк, за яким до ЗСУ стали мобілізовувати літніх людей. Його теж було згодом спростовано.