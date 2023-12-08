Юсов попередив про нову хвилю дезінформації, яку готує РФ

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Фото: Укрінформ

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Росія готує чергову хвилю ІПСО та дезінформації проти української влади. За його словами, такі дії ворога спрямовані на те, аби послабити та підірвати підтримку України в світі.

Про це Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону.

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Юсов нагадав, що вкид фейків РФ проти української влади відбувається ще з листопада 2023 року.

Зараз Росія задумала поширити фейкову інформацію проти чиновників, що беруть участь у переговорах про підтримку України та посилення проукраїнської коаліції.

Юсов наголосив, що ворог діє під час важливого для України моменту, коли ключові партнери повинні ухвалити рішення про продовження підтримки України як фінансово, так і в сфері безпеки.

Фейкова кампанія РФ проти України

Нагадаємо, що нещодавно Україною ширилася інформація про поширення листівок з агітацією людей похилого віку вступати до лав ЗСУ. Однак вона не відповідає дійсності, адже її поширила РФ.

Також ми писали, що Росія готує нові фейки проти вищого керівництва України в іноземних ЗМІ. Їх готують іноземні журналісти, які мають досвід роботи в Росії, зокрема в часи початку влади Путіна.

Додамо, що росіяни зробили розсилку про "масовані удари по містах України" 23 листопада з використанням бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-22, аби посіяти паніку серед українців.