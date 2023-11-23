Українців лякають масованим обстрілом цієї ночі — що не так з цими повідомленнями
Росіяни почали робити розсилки про "масовані удари по містах України" сьогодні вночі з використанням бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-22, аби посіяти паніку серед українців. Насправді ворог може вдарити в будь-який момент.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Спростування чергового російського фейку
Спеціалісти Центру заявили, що росіяни здійснюють маніпуляцію, поширюючи подібний фейк для навмисного залякування українців.
"Ворог може завдати удару в будь-який момент, незалежно від повідомлень у месенджерах. При реальній загрозі ви отримаєте повідомлення від місцевих адміністрацій і Повітряних сил ЗСУ", — йдеться в повідомленні.
Аналітики закликали українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації, не панікувати та зберігати постійну пильність.
Що не так з такими повідомленнями
Дослідники кажуть: в більшості таких повідомлень джерела можуть бути анонімними: наприклад, боєць з ЗСУ, "кум з СБУ" тощо. Додають, що у такому випадку, воно не може бути перевіреним, а отже цілком може містити неперевірену та свідомо помилкову інформацію.
-
Джерело: Telegram
-
Джерело: Telegram
-
Джерело: Telegram
-
Джерело: Telegram
-
Джерело: Telegram
-
Джерело: Telegram
-
Джерело: Telegram
Нагадаємо, що раніше російські пропагандисти заявляли, буцімто американські букмекери роблять ставки на політичні вбивства в Україні. Також спеціалісти Центру спростували фейки росіян про призов жінок до лав ЗСУ.
Читайте Новини.LIVE!