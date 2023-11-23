Українців лякають масованим обстрілом цієї ночі — що не так з цими повідомленнями

Крилата ракета у польоті. Ілюстраційне фото: соцмережі

Росіяни почали робити розсилки про "масовані удари по містах України" сьогодні вночі з використанням бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-22, аби посіяти паніку серед українців. Насправді ворог може вдарити в будь-який момент.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Спеціалісти Центру заявили, що росіяни здійснюють маніпуляцію, поширюючи подібний фейк для навмисного залякування українців.

"Ворог може завдати удару в будь-який момент, незалежно від повідомлень у месенджерах. При реальній загрозі ви отримаєте повідомлення від місцевих адміністрацій і Повітряних сил ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

Джерело: Telegram

Аналітики закликали українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації, не панікувати та зберігати постійну пильність.

Що не так з такими повідомленнями

Дослідники кажуть: в більшості таких повідомлень джерела можуть бути анонімними: наприклад, боєць з ЗСУ, "кум з СБУ" тощо. Додають, що у такому випадку, воно не може бути перевіреним, а отже цілком може містити неперевірену та свідомо помилкову інформацію.

Джерело: Telegram

Джерело: Telegram

Джерело: Telegram

Джерело: Telegram

Джерело: Telegram

Джерело: Telegram

Джерело: Telegram 1 / 7

Нагадаємо, що раніше російські пропагандисти заявляли, буцімто американські букмекери роблять ставки на політичні вбивства в Україні. Також спеціалісти Центру спростували фейки росіян про призов жінок до лав ЗСУ.