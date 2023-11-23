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Украинцев пугают массированным обстрелом этой ночью — что не так с этими сообщениями

23 ноября 2023 23:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украинцев пугают массированным обстрелом этой ночью — что не так с этими сообщениями
Крылатая ракета в полете. Иллюстрационное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Россияне начали делать рассылки о "массированных ударах по городам Украины" сегодня ночью с использованием бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-22, чтобы посеять панику среди украинцев. В действительности враг может ударить в любой момент.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Опровержение очередного российского фейка

Специалисты Центра заявили, что россияне осуществляют манипуляцию, распространяя подобный фейк для умышленного устрашения украинцев.

"Враг может нанести удар в любой момент, вне зависимости от сообщений в мессенджерах. При реальной угрозе вы получите уведомление от местных администраций и Воздушных сил ВСУ", — говорится в сообщении.

Источник: Telegram

Аналитики призвали украинцев доверять только официальным источникам информации, не паниковать и сохранять постоянную внимательность.

Что не так с такими сообщениями

Исследователи говорят: в большинстве таких сообщений источники могут быть анонимными: например, боец из ВСУ, "кум из СБУ" и т.д. Добавляют, что в таком случае оно не может быть проверенным, а значит, вполне может содержать непроверенную и заведомо ложную информацию.

  • Украинцев пугают массированным обстрелом этой ночью — что не так с этими сообщениями
    Источник: Telegram
  • Украинцев пугают массированным обстрелом этой ночью — что не так с этими сообщениями
    Источник: Telegram
  • Украинцев пугают массированным обстрелом этой ночью — что не так с этими сообщениями
    Источник: Telegram
  • Украинцев пугают массированным обстрелом этой ночью — что не так с этими сообщениями
    Источник: Telegram
  • Украинцев пугают массированным обстрелом этой ночью — что не так с этими сообщениями
    Источник: Telegram
  • Украинцев пугают массированным обстрелом этой ночью — что не так с этими сообщениями
    Источник: Telegram
  • Украинцев пугают массированным обстрелом этой ночью — что не так с этими сообщениями
    Источник: Telegram
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Напомним, что ранее российские пропагандисты заявляли, что американские букмекеры делают ставки на политические убийства в Украине. Также специалисты Центра опровергли фейки россиян о призыве женщин в ряды ВСУ.

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