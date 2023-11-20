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Росія розповсюджує нові фейки про ставки американців на політичні вбивства в Україні

20 листопада 2023 17:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія розповсюджує нові фейки про ставки американців на політичні вбивства в Україні
Фейкові новини Росії. Фото: Shutterstock
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські ЗМІ розповсюджують нові фейки про Україну. Пропагандисти заявляють, нібито американські букмекери роблять ставки на політичні вбивства в Україні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Російські журналісти стверджують, що ситуація нібито висвітлюється у таких американських ЗМІ, як MSNBC та NBC4 Washington. Однак, за даними Центру протидії дезінформації, це є частиною російської інформаційно-психологічної операції російської пропаганди, оскільки підтвердження цієї інформації на офіційних сайтах зазначених видань немає.

Також ЦПД уточнює, що метою цієї дезінформації є створення враження розбіжностей між українським президентом та вищим військовим керівництвом.

"У контексті інформаційної кампанії про "конфлікт у вищому військово-політичному керівництві" поширювався також фейк про пошук людей для підтримки Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного", — йдеться у повідомленні ЦПД.

Нагадаємо, що пропагандисти РФ поширили новий фейк, де вони вказують про майже 300 тисяч українських військових некрологів. Вони нібито були опубліковані в соцмережах близькими та друзями загиблих воїнів.

Крім того, російські хакери створили черговий дипфейк-відео за участю Валерія Залужного. У ньому головнокомандувач ЗСУ "закликає" українських бійців зчинити заколот проти президента України Володимира Зеленського.

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