В России распространили фейк о количестве погибших воинов Вооруженных сил Украины

Табличка на лобовом стекле авто "Вантаж 200". Фото: УНИАН

Пропагандисты РФ распространили новый фейк, где они указывают о почти 300 тысяч украинских военных некрологов. Они будто бы были опубликованы в соцсетях близкими и друзьями погибших воинов.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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Российские телеграм-каналы распространили ложную информацию. Они отмечают, что якобы в ноябре 2022 года количество некрологов было "рекордным". Сообщается о более чем тысяче ежедневных публикаций таких материалов с чествованием военных.

В Центре стратегических коммуникаций исследовали, что ни у одного украинского издания нет материалов, связанных с количеством некрологов об украинских воинах. Еще в августе 2023 года, по словам журналистов, подсчет в соцсетях проводил российский военный эксперт Руслан Татаринов. Именно тогда впервые в сети появилось около 284 тысяч некрологов.

Данные о потерях ВСУ — это государственная тайна. Они опубликуются только после войны.

Напомним, враг запустил фейк, что Украина готовится к мобилизации подростков. Российские СМИ распространили новость о том, что в Сумской области создают первую в Украине бригаду, сформированную из 14-16-летних ребят.

Российские хакеры создали очередное дипфейк-видео с участием Валерия Залужного. В нем главнокомандующий ВСУ "призывает" украинских бойцов поднять мятеж против президента Украины Владимира Зеленского.