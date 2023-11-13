В Росії поширили фейк про кількість загиблих воїнів Збройних сил України

Табличка на лобовому склі авто "Вантаж 200". Фото: УНІАН

Пропагандисти РФ поширили новий фейк, де вони зазначають про майже 300 тисяч українських військових некрологів. Вони нібито були опубліковані у соцмережах близькими та друзями загиблих воїнів.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Читайте також:

Черговий фейк РФ про кількість загиблих військових

Російські телеграм-канали поширили неправдиву інформацію. Вони зазначають, що нібито, у листопаді 2022 року кількість некрологів була "рекордною". Повідомляється про більше ніж тисячу щоденних публікацій таких матеріалів з вшануванням військових.

В Центрі стратегічних комунікацій дослідили, що в жодного українського видання немає матеріалів, повʼязаних із кількістю некрологів про українських воїнів. Ще в серпні 2023 року за словами журналістів підрахунок у соцмережах проводив російський військовий експерт Руслан Татарінов. Саме тоді вперше у мережі з'явилася про 284 тисячі некрологів.

Дані про втрати ЗСУ — це державна таємниця. Вони опублікуються лише після завершення війни.

Нагадаємо, ворог запустив фейк, що Україна готується до мобілізації підлітків. Російські ЗМІ поширили новину про те, що на Сумщині створюють першу в Україні бригаду, сформовану з 14-16-річних хлопців.

Російські хакери створили чергове діпфейк-відео за участю Валерія Залужного. У ньому головнокомандувач ЗСУ "закликає" українських бійців здійняти заколот проти президента України Володимира Зеленського.