Россия распространяет новые фейки про ставки американцев на политические убийства в Украине

Фейковые новости России. Фото: Shutterstock

Российские СМИ распространяют новые фейки про Украину. Пропагандисты заявляют, якобы американские букмекеры делают ставки на политические убийства в Украине.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Что известно про новый фейк от России

Российские журналисты утверждают, что ситуация якобы освещается в таких американских СМИ, как MSNBC и NBC4 Washington. Однако, по данным Центра противодействия дезинформации, это является частью российской информационно-психологической операции российской пропаганды, так как подтверждения этой информации на официальных сайтах указанных изданий нет.

Также ЦПД уточняет, что цель этой дезинформации является создание впечатления разногласий между украинским президентом и высшим военным руководством.

"В контексте информационной кампании о "конфликте в высшем военно-политическом руководстве" распространялся также фейк о поиске людей для поддержки Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного", — говорится в сообщении ЦПД.

Напомним, что пропагандисты РФ распространили новый фейк, где они указывают о почти 300 тысячах украинских военных некрологов. Они будто бы были опубликованы в соцсетях близкими и друзьями погибших воинов.

Кроме того, российские хакеры создали очередное дипфейк-видео с участием Валерия Залужного. В нем главнокомандующий ВСУ "призывает" украинских бойцов поднять мятеж против президента Украины Владимира Зеленского.