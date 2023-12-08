Юсов предупредил о готовящейся РФ новой волне дезинформации

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Фото: Укринформ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия готовит очередную волну ИПСО и дезинформации против украинских властей. По его словам, такие действия врага направлены на то, чтобы ослабить и взорвать поддержку Украины в мире.

Об этом Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона.

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Юсов напомнил, что вброс фейков РФ против украинских властей происходит еще с ноября 2023 года.

Сейчас Россия задумала распространить фейковую информацию против чиновников, участвующих в переговорах о поддержке Украины и усилении проукраинской коалиции.

Юсов подчеркнул, что враг действует во время важного для Украины момента, когда ключевые партнеры должны принять решение о продолжении поддержки Украины как финансово, так и в сфере безопасности.

Фейковая кампания РФ против Украины

Напомним, что недавно по Украине распространялась информация о распространении открыток с агитацией пожилых людей вступать в ряды ВСУ. Однако она не отвечает действительности, ведь ее распространила РФ.

Также мы писали, что Россия готовит новые фейки против высшего руководства Украины в иностранных СМИ. Их готовят иностранные журналисты, имеющие опыт работы в России, в частности, во времена начала власти Путина.

Добавим, что россияне сделали рассылку о "массированных ударах по городам Украины" 23 ноября с использованием бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-22, чтобы посеять панику среди украинцев.