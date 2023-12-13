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В ЦПД рассказали, какая на самом деле ситуация в Марьинке

13 декабря 2023 16:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ЦПД рассказали, какая на самом деле ситуация в Марьинке
Минометные расчеты на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В украинском Центре противодействия дезинформации выяснили, что информация от одного из украинских бойцов об отступлении ВСУ из Марьинки в Донецкой области является ошибочной. Это обусловлено тем, что ни СМИ, ни официальные лица об отступлении из Марьинки не сообщали.

Об этом ЦПИ сообщил в соцсетях.

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По словам заместителя председателя ЦПИ, лейтенанта ВСУ Андрея Коваленко, один из украинских военнослужащих Николай Ворошнов с позывным "Канада" заявил о якобы "падении Марьинки" и дальнейшем продвижении ВС РФ и боевиков ДНР на Курахово.

"Это хоть и подхватили некоторые медиа, но пока такой информации от Генштаба официально нет", — сказал он.

Аналитик отметил, что в этом контексте речь даже не о проведении военных маневров в Марьинке, а о медиаграмотности и подаче такой информации.

"О ситуации в Марьинке должны были рассказывать ответственные за это направление военные из ОСУВ "Таврия", и медиа должны брать всю официальную информацию именно у них", — подчеркнул Андрей Коваленко.

Напомним, что ранее в ГУР предупредили об очередной дезинформации, которую может готовить российское ФСБ. А не так давно страна-террористка выдала новый фейк, по которому в ВСУ стали мобилизовывать пожилых людей. Он тоже был впоследствии опровергнут.

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