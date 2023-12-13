Тарнавский рассказал о ситуации на Марьинском направлении

Командующий Александр Тарнавский. Фото: The Observer

На Марьинском направлении продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки. Там украинские защитники отразили 11 вражеских атак.

Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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"Марьинское направление. Продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки — отражено 11 атак", — говорится в сообщении.

Также в районе Марьинки россияне накапливают силы для дальнейших штурмовых действий.

В то же время враг продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии города, однако оборона Марьинки продолжается.

Скриншот поста Тарнавского

Напомним, что в украинском Центре противодействия дезинформации выяснили, что и информация от одного из украинских бойцов об отступлении ВСУ из Марьинки Донецкой области ошибочна. Это обусловлено тем, что ни СМИ, ни официальные лица об отступлении от Марьинки не сообщали.

Кроме того, по словам Тарнавского, россияне начали массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях. Кроме того, захватчики применяют авиацию и сбрасывают управляемые авиабомбы.

Также мы писали, что украинские подразделения провели успешные локальные контратаки, лишив российские войска полного контроля над селом Степное вблизи Авдеевки. Именно здесь россияне пытаются оцепить Авдеевку и ее промзону.