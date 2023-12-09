Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У ЗСУ назвали два населені пункти на Авдіївському напрямку, де найбільш гаряче arrow

У ЗСУ назвали два населені пункти на Авдіївському напрямку, де найбільш гаряче

9 грудня 2023 00:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У ЗСУ назвали два населені пункти на Авдіївському напрямку, де найбільш гаряче
Військові Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські окупанти не припиняють штурмувати позиції наших бійців, не шкодуючи ні живої сили, ні техніки. Так, на Авдіївському напрямку тиснуть понад 40 тисяч солдатів РФ, з яких щодоби "мінусуються" 300-400 окупантів.

Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Штупун зазначив, що на Авдіївському відтинку зосередили свої сили понад 40 тис. осіб. При цьому ворог постійно зазначає великих втрат у живій силі.

"Російські терористи наразі не зменшують активності своєї піхоти. Авдіївка і Мар’їнка — найбільша кількість боєзіткнень, найбільш гаряче. Противник наразі діє за підтримки бронетехніки. Наші воїни її палять, звичайно", — йдеться в повідомленні.

Як йдуть справи у ворога

За словами речника, минулої доби окупанти застосовували авіацію в Донецькій області, куди скинули 40 керованих авіабомб.

"Ворог зазначає дуже значних втрат, але продовжує підтягувати резерви — це так звані "Шторм Z", а також новомобілізовані, не надто навчені. Ставлення командування до них — просто як до тварин. Фіксується те, що їх інколи навіть залишають просто без їжі та води, і вони змушені їсти сніг. Є багато обморожень", — додав Штупун.

Нагадаємо, що однією з найгарячіших точок на мапі російсько-української війни залишається Авдіївка. Навіщо Володимиру Путіну чергове зруйноване донбаське місто і чи вдасться окупантам захопити Авдіївку за найближчий тиждень — у матеріалі Новини.LIVE.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі