У ЗСУ назвали два населені пункти на Авдіївському напрямку, де найбільш гаряче
Російські окупанти не припиняють штурмувати позиції наших бійців, не шкодуючи ні живої сили, ні техніки. Так, на Авдіївському напрямку тиснуть понад 40 тисяч солдатів РФ, з яких щодоби "мінусуються" 300-400 окупантів.
Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.
Яка ситуація на Авдіївському напрямку
Штупун зазначив, що на Авдіївському відтинку зосередили свої сили понад 40 тис. осіб. При цьому ворог постійно зазначає великих втрат у живій силі.
"Російські терористи наразі не зменшують активності своєї піхоти. Авдіївка і Мар’їнка — найбільша кількість боєзіткнень, найбільш гаряче. Противник наразі діє за підтримки бронетехніки. Наші воїни її палять, звичайно", — йдеться в повідомленні.
Як йдуть справи у ворога
За словами речника, минулої доби окупанти застосовували авіацію в Донецькій області, куди скинули 40 керованих авіабомб.
"Ворог зазначає дуже значних втрат, але продовжує підтягувати резерви — це так звані "Шторм Z", а також новомобілізовані, не надто навчені. Ставлення командування до них — просто як до тварин. Фіксується те, що їх інколи навіть залишають просто без їжі та води, і вони змушені їсти сніг. Є багато обморожень", — додав Штупун.
Нагадаємо, що однією з найгарячіших точок на мапі російсько-української війни залишається Авдіївка. Навіщо Володимиру Путіну чергове зруйноване донбаське місто і чи вдасться окупантам захопити Авдіївку за найближчий тиждень — у матеріалі Новини.LIVE.
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