У ЗСУ назвали два населені пункти на Авдіївському напрямку, де найбільш гаряче

Військові Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти не припиняють штурмувати позиції наших бійців, не шкодуючи ні живої сили, ні техніки. Так, на Авдіївському напрямку тиснуть понад 40 тисяч солдатів РФ, з яких щодоби "мінусуються" 300-400 окупантів.

Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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Штупун зазначив, що на Авдіївському відтинку зосередили свої сили понад 40 тис. осіб. При цьому ворог постійно зазначає великих втрат у живій силі.

"Російські терористи наразі не зменшують активності своєї піхоти. Авдіївка і Мар’їнка — найбільша кількість боєзіткнень, найбільш гаряче. Противник наразі діє за підтримки бронетехніки. Наші воїни її палять, звичайно", — йдеться в повідомленні.

Як йдуть справи у ворога

За словами речника, минулої доби окупанти застосовували авіацію в Донецькій області, куди скинули 40 керованих авіабомб.

"Ворог зазначає дуже значних втрат, але продовжує підтягувати резерви — це так звані "Шторм Z", а також новомобілізовані, не надто навчені. Ставлення командування до них — просто як до тварин. Фіксується те, що їх інколи навіть залишають просто без їжі та води, і вони змушені їсти сніг. Є багато обморожень", — додав Штупун.

Нагадаємо, що однією з найгарячіших точок на мапі російсько-української війни залишається Авдіївка. Навіщо Володимиру Путіну чергове зруйноване донбаське місто і чи вдасться окупантам захопити Авдіївку за найближчий тиждень — у матеріалі Новини.LIVE.