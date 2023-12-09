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В ВСУ назвали два населенных пункта на Авдеевском направлении, где наиболее горячо

9 декабря 2023 00:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В ВСУ назвали два населенных пункта на Авдеевском направлении, где наиболее горячо
Военные Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские оккупанты не прекращают штурмовать позиции наших бойцов, не жалея ни живой силы, ни техники. Так, на Авдеевском направлении давят более 40 тысяч солдат РФ, из которых ежесуточно "минусуются" 300-400 оккупантов.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

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Какая ситуация на Авдеевском направлении

Штупун отметил, что на Авдеевском отрезке сосредоточили свои силы более 40 тыс. человек. При этом враг постоянно несет большие потери в живой силе.

"Российские террористы пока не уменьшают активность своей пехоты. Авдеевка и Марьинка — наибольшее количество боеприкосновений, наиболее горячее. Противник действует при поддержке бронетехники. Наши воины ее курят, конечно", — говорится в сообщении.

Как обстоят дела у врага

По словам спикера, за прошедшие сутки оккупанты применяли авиацию в Донецкой области, куда сбросили 40 управляемых авиабомб.

"Враг отмечает очень значительные потери, но продолжает подтягивать резервы — это так называемые "Шторм Z", а также новомобилизованные, не слишком обученные. Отношение командования к ним — просто как к животным. Фиксируется то, что их иногда даже оставляют просто без еды и воды, и они вынуждены есть снег. Есть много обморожений", — добавил Штупун.

Напомним, что одной из самых горячих точек на карте российско-украинской войны остается Авдеевка. Зачем Владимиру Путину очередной разрушенный донбасский город и удастся ли оккупантам захватить Авдеевку в ближайшую неделю — в материале Новини.LIVE.

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