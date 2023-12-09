В ВСУ назвали два населенных пункта на Авдеевском направлении, где наиболее горячо

Военные Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские оккупанты не прекращают штурмовать позиции наших бойцов, не жалея ни живой силы, ни техники. Так, на Авдеевском направлении давят более 40 тысяч солдат РФ, из которых ежесуточно "минусуются" 300-400 оккупантов.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

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Штупун отметил, что на Авдеевском отрезке сосредоточили свои силы более 40 тыс. человек. При этом враг постоянно несет большие потери в живой силе.

"Российские террористы пока не уменьшают активность своей пехоты. Авдеевка и Марьинка — наибольшее количество боеприкосновений, наиболее горячее. Противник действует при поддержке бронетехники. Наши воины ее курят, конечно", — говорится в сообщении.

Как обстоят дела у врага

По словам спикера, за прошедшие сутки оккупанты применяли авиацию в Донецкой области, куда сбросили 40 управляемых авиабомб.

"Враг отмечает очень значительные потери, но продолжает подтягивать резервы — это так называемые "Шторм Z", а также новомобилизованные, не слишком обученные. Отношение командования к ним — просто как к животным. Фиксируется то, что их иногда даже оставляют просто без еды и воды, и они вынуждены есть снег. Есть много обморожений", — добавил Штупун.

Напомним, что одной из самых горячих точек на карте российско-украинской войны остается Авдеевка. Зачем Владимиру Путину очередной разрушенный донбасский город и удастся ли оккупантам захватить Авдеевку в ближайшую неделю — в материале Новини.LIVE.