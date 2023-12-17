З Польщі до України прибули самохідні міномети Rak

Самохідний міномет Rak. Фото: wikipedia.org

До України прибули самохідні міномети Rak з Польщі. Варшава обіцяла їх передати в березні 2023 року.

Про це повідомляє Bild.

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Загалом Польща передала 24 міномети. Вони встановлені на броньовану колісну платформу. Міномети здатні вести навісний вогонь з відстані до 12 км.

"Міномети допоможуть врятувати життя українських мінометників, оскільки ті зможуть вести вогонь, перебуваючи при цьому під захистом сталевої броні", — йдеться в повідомленні.

До того ж Rak може швидко покинути позицію і відійти на безпечну відстань. На військову техніку, що прибула в Україну, вже встановили протидронний захист у вигляді залізної сітки над вежею.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Юрій Джигир заявив, що Україна сприймає згоду США на спільний моніторинг озброєння як знак довіри. За його словами, кожна країна, яка отримує не тільки зброю, а й будь-які технології або послуги військового призначення від американських партнерів, зобов'язані проводити моніторинг кінцевого використання того чи іншого обладнання.

Також ми писали, що Литва передала Україну новий пакет військової допомоги. Міноборони та Збройні сили країни продовжують підтримувати Київ.