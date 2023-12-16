Україна та США домовилися про спільний моніторинг озброєння

Заступник міністра оборони Юрій Джигир підписує договір. Фото: Міноборони

Заступник міністра оборони Юрій Джигир заявив, що Україна сприймає згоду США на спільний моніторинг озброєння як знак довіри. За його словами, кожна країна, яка отримує не тільки зброю, а й будь-які технології або послуги військового призначення від американських партнерів, зобов'язані проводити моніторинг кінцевого використання того чи іншого обладнання.

Про це він сказав в ефірі міжрегіонального марафону "Суспільне. Спротив", передає пресслужба "Міноборони".

Читайте також:

Для чого проводиться такий моніторинг

Джигир додав, що метою такого моніторингу є надання аргументів в тому, що отримувачі обладнання дотримуються вимог, які встановив уряд США про передачу, захист, зберігання та використання зброї й технологій.

Заступник Міністра оборони Юрій Джигир в ефірі міжрегіонального марафону "Суспільне. Спротив"

Він зауважив, що раніше у відділі оборонного співробітництва посольства США проводили свої періодичні перевірки на місцях зберігання та використання цієї зброї.

Спільні перевірки США та України

Проте вже з 2024 року за сприяння Міноборони ці перевірки будуть відбуватися спільно. Їх буде проводити Служба внутрішнього аудиту Міноборони та представники Програми моніторингу кінцевого використання зброї з американської сторони.

"Той факт, що американська сторона погодилась на спільний моніторинг, ми сприймаємо, по-перше, як знак довіри, та, по-друге, як можливість покращити навички у сфері отримання, зберігання, підготовки і використання високотехнологічної зброї. Для нас це є стратегічно важливим, зважаючи на курс щодо інтеграції в НАТО", — наголосив заступник міністра оборони.

За його словами, підписання такого договору з США є першим прецедентом. За цим процесом також стежили представники посольств країн ЄС, які зацікавлені в тому, аби створити схожі процедури на двосторонній основі.

Нагадаємо, раніше Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. Міноборони та Збройні сили країни продовжують підтримувати Київ.