Україна та США домовилися про спільний моніторинг озброєння
Заступник міністра оборони Юрій Джигир заявив, що Україна сприймає згоду США на спільний моніторинг озброєння як знак довіри. За його словами, кожна країна, яка отримує не тільки зброю, а й будь-які технології або послуги військового призначення від американських партнерів, зобов'язані проводити моніторинг кінцевого використання того чи іншого обладнання.
Про це він сказав в ефірі міжрегіонального марафону "Суспільне. Спротив", передає пресслужба "Міноборони".
Для чого проводиться такий моніторинг
Джигир додав, що метою такого моніторингу є надання аргументів в тому, що отримувачі обладнання дотримуються вимог, які встановив уряд США про передачу, захист, зберігання та використання зброї й технологій.
Він зауважив, що раніше у відділі оборонного співробітництва посольства США проводили свої періодичні перевірки на місцях зберігання та використання цієї зброї.
Спільні перевірки США та України
Проте вже з 2024 року за сприяння Міноборони ці перевірки будуть відбуватися спільно. Їх буде проводити Служба внутрішнього аудиту Міноборони та представники Програми моніторингу кінцевого використання зброї з американської сторони.
"Той факт, що американська сторона погодилась на спільний моніторинг, ми сприймаємо, по-перше, як знак довіри, та, по-друге, як можливість покращити навички у сфері отримання, зберігання, підготовки і використання високотехнологічної зброї. Для нас це є стратегічно важливим, зважаючи на курс щодо інтеграції в НАТО", — наголосив заступник міністра оборони.
За його словами, підписання такого договору з США є першим прецедентом. За цим процесом також стежили представники посольств країн ЄС, які зацікавлені в тому, аби створити схожі процедури на двосторонній основі.
Нагадаємо, раніше Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. Міноборони та Збройні сили країни продовжують підтримувати Київ.
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