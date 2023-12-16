Украина и США договорились о совместном мониторинге вооружения
Заместитель Министра обороны Юрий Джигир заявил, что Украина воспринимает согласие США на совместный мониторинг вооружения, как знак доверия. По его словам, каждая страна, которая получает не только оружие, но и любые технологии или услуги военного назначения от американских партнеров, обязаны проводить мониторинг конечного использования того или иного оборудования.
Об этом он сказал в эфире межрегионального марафона "Суспільне. Спротив", передает пресс-служба "Минобороны".
Для чего производится такой мониторинг
Джигир добавил, что целью такого мониторинга является предоставление аргументов в том, что получатели оборудования соблюдают требования, установленные правительством США о передаче, защите, хранении и использовании оружия и технологий.
Он отметил, что ранее в отделе оборонного сотрудничества Посольства США проводили свои периодические проверки на местах хранения и использования этого оружия.
Совместные проверки США и Украины
Однако уже с 2024 года при содействии Минобороны эти проверки будут проходить совместно. Их будет проводить Служба внутреннего аудита Минобороны и представители Программы по мониторингу конечного использования оружия с американской стороны.
"Тот факт, что американская сторона согласилась на совместный мониторинг, мы воспринимаем, во-первых, как знак доверия, и, во-вторых, как возможность улучшить навыки в сфере получения, хранения, подготовки и использования высокотехнологичного оружия. Для нас это есть стратегически важным, учитывая курс по интеграции в НАТО", — подчеркнул заместитель Министра обороны.
По его словам, подписание такого договора с США является первым прецедентом. За этим процессом также следили представители посольств стран ЕС, которые заинтересованы в создании подобных процедур на двусторонней основе.
Напомним, ранее Литва передала Украине новый пакет военной помощи. Минобороны и вооруженные силы страны продолжают поддерживать Киев.
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