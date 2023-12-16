Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украина и США договорились о совместном мониторинге вооружения arrow

Украина и США договорились о совместном мониторинге вооружения

16 декабря 2023 12:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украина и США договорились о совместном мониторинге вооружения
Заместитель Министра обороны Юрий Джигир подписывает договор. Фото: Минобороны
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Заместитель Министра обороны Юрий Джигир заявил, что Украина воспринимает согласие США на совместный мониторинг вооружения, как знак доверия. По его словам, каждая страна, которая получает не только оружие, но и любые технологии или услуги военного назначения от американских партнеров, обязаны проводить мониторинг конечного использования того или иного оборудования.

Об этом он сказал в эфире межрегионального марафона "Суспільне. Спротив", передает пресс-служба "Минобороны".

Читайте также:

Для чего производится такой мониторинг

Джигир добавил, что целью такого мониторинга является предоставление аргументов в том, что получатели оборудования соблюдают требования, установленные правительством США о передаче, защите, хранении и использовании оружия и технологий.

мониторинг за военной помощью США
Заместитель Министра обороны Юрий Джигир в эфире межрегионального марафона "Суспільне. Спротив"

Он отметил, что ранее в отделе оборонного сотрудничества Посольства США проводили свои периодические проверки на местах хранения и использования этого оружия.

Совместные проверки США и Украины

Однако уже с 2024 года при содействии Минобороны эти проверки будут проходить совместно. Их будет проводить Служба внутреннего аудита Минобороны и представители Программы по мониторингу конечного использования оружия с американской стороны.

"Тот факт, что американская сторона согласилась на совместный мониторинг, мы воспринимаем, во-первых, как знак доверия, и, во-вторых, как возможность улучшить навыки в сфере получения, хранения, подготовки и использования высокотехнологичного оружия. Для нас это есть стратегически важным, учитывая курс по интеграции в НАТО", — подчеркнул заместитель Министра обороны.

По его словам, подписание такого договора с США является первым прецедентом. За этим процессом также следили представители посольств стран ЕС, которые заинтересованы в создании подобных процедур на двусторонней основе.

Напомним, ранее Литва передала Украине новый пакет военной помощи. Минобороны и вооруженные силы страны продолжают поддерживать Киев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме