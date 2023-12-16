Украина и США договорились о совместном мониторинге вооружения

Заместитель Министра обороны Юрий Джигир подписывает договор. Фото: Минобороны

Заместитель Министра обороны Юрий Джигир заявил, что Украина воспринимает согласие США на совместный мониторинг вооружения, как знак доверия. По его словам, каждая страна, которая получает не только оружие, но и любые технологии или услуги военного назначения от американских партнеров, обязаны проводить мониторинг конечного использования того или иного оборудования.

Об этом он сказал в эфире межрегионального марафона "Суспільне. Спротив", передает пресс-служба "Минобороны".

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Для чего производится такой мониторинг

Джигир добавил, что целью такого мониторинга является предоставление аргументов в том, что получатели оборудования соблюдают требования, установленные правительством США о передаче, защите, хранении и использовании оружия и технологий.

Заместитель Министра обороны Юрий Джигир в эфире межрегионального марафона "Суспільне. Спротив"

Он отметил, что ранее в отделе оборонного сотрудничества Посольства США проводили свои периодические проверки на местах хранения и использования этого оружия.

Совместные проверки США и Украины

Однако уже с 2024 года при содействии Минобороны эти проверки будут проходить совместно. Их будет проводить Служба внутреннего аудита Минобороны и представители Программы по мониторингу конечного использования оружия с американской стороны.

"Тот факт, что американская сторона согласилась на совместный мониторинг, мы воспринимаем, во-первых, как знак доверия, и, во-вторых, как возможность улучшить навыки в сфере получения, хранения, подготовки и использования высокотехнологичного оружия. Для нас это есть стратегически важным, учитывая курс по интеграции в НАТО", — подчеркнул заместитель Министра обороны.

По его словам, подписание такого договора с США является первым прецедентом. За этим процессом также следили представители посольств стран ЕС, которые заинтересованы в создании подобных процедур на двусторонней основе.

Напомним, ранее Литва передала Украине новый пакет военной помощи. Минобороны и вооруженные силы страны продолжают поддерживать Киев.