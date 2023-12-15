Україна отримала нову військову підтримку від Литви

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Фото: DELFI / ANDRIUS UFARTAS

Литва передала Україну новий пакет військової допомоги. Міноборони та Збройні сили країни продовжують підтримувати Київ.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони Литви.

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Збройні сили Литви передали Україні декілька мільйонів патронів та декілька тисяч боєприпасів до переносних протитанкових гранатометів малої дальності. До того ж країна отримає близько тисячі складних розкладачок.

"Ми чуємо настійні прохання України і продовжуємо надавати підтримку відповідно до заявлених потреб. Ми активно закликаємо наших союзників робити те саме", — заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

У Міноборони країни зазначили, що Литва розробила довгостроковий план підтримки Києва. Протягом 2024-2026 років передбачено новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів євро.

Нагадаємо, Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшов, зокрема, й ЗРК Patriot.

Також ми писали, що Естонія вирішила надати Україні новий пакет військової допомоги. Відповідне рішення схвалив уряд країни.

Додамо, сенат США не піде на різдвяні канікули, аби досягти згоди щодо військової допомоги Україні та Ізраїлю. Нове засідання відбудеться в понеділок, 18 грудня.