Украина получила новую военную поддержку от Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Фото: DELFI/ANDRIUS UFARTAS

Литва передала Украине новый пакет военной помощи. Минобороны и Вооруженные силы страны продолжают поддерживать Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Литвы.

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Вооруженные силы Литвы передали Украине несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов к переносным противотанковым гранатометам малой дальности. К тому же страна получит около тысячи складных раскладушек.

"Мы слышим настоятельные просьбы Украины и продолжаем оказывать поддержку в соответствии с заявленными потребностями. Мы активно призываем наших союзников делать то же самое", — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В Минобороны страны отметили, что Литва разработала долгосрочный план поддержки Киева. В течение 2024-2026 годов предусмотрен новый пакет военной помощи Украине в размере 200 миллионов евро.

Напомним, Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошел, в частности, и ЗРК Patriot.

Также мы писали, что Эстония решила предоставить Украине новый пакет военной помощи. Соответствующее решение одобрило правительство страны.

Добавим, сенат США не уйдет на рождественские каникулы, чтобы добиться согласия по военной помощи Украине и Израилю. Новое заседание состоится в понедельник, 18 декабря.