Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні — що у списку

ЗРК Patriot. Фото: Wikipedia

Федеративна Республіка Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшов, зокрема, й ЗРК Patriot.

Про це йдеться на сайті Бундестагу.

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Відомо, що передусім до нового пакета допомоги від ФРН увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot та ракети до нього.

Також до списку увійшли:

дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

7 390 боєприпасів 155-мм;

три безпілотні машини для розмінування;

14 систем виявлення дронів;

вісім вантажівок Zetros;

чотири причепи до тягачів 8x8 HX81;

вісім танкерів Zetros;

чотири транспортні засоби;

понад 47 040 боєприпасів 40 мм до гранатометів.

Зазначимо, що це вже друга система ППО Patriot, яку Німеччина надала Україні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини з неанонсованим візитом. Він вирушив до Вісбадену, де знаходиться американський штаб військової допомоги.

Також ми писали, що Естонія вирішила надати Україні новий пакет військової допомоги. Відповідне рішення схвалив уряд країни.

Крім того, Данія планує затвердити новий пакет військової допомоги Україні 14 грудня. В нього увійдуть танки, боєприпаси, безпілотники та інше військове обладнання.