Германия передала новый пакет военной помощи Украине — что в списке

ЗРК Patriot. Фото: Wikipedia

Федеративная Республика Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошел, в частности, и ЗРК Patriot.

Об этом говорится на сайте Бундестага.

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Известно, что, прежде всего, в новый пакет помощи от ФРГ вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot и ракеты для него.

Также в список вошли:

девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

7390 боеприпасов 155-мм;

три беспилотных машины для разминирования;

14 систем обнаружения дронов;

восемь грузовиков Zetros;

четыре прицепа к тягачам 8x8 HX81;

восемь танкеров Zetros;

четыре транспортных средства;

более 47040 боеприпасов 40 мм к гранатометам.

Это уже вторая система ПВО Patriot, которую Германия предоставила Украине.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с неанонсированным визитом. Он отправился в Висбаден, где находится американский штаб военной помощи.

Также мы писали, что Эстония решила предоставить Украине новый пакет военной помощи. Соответствующее решение одобрило правительство страны.

Кроме того, Дания намерена утвердить новый пакет военной помощи Украине 14 декабря. В него войдут танки, боеприпасы, беспилотники и другое военное оборудование.