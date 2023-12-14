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Уряд Естонії ухвалив пакет військової допомоги Україні на 80 млн євро — що увійде

14 грудня 2023 16:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Уряд Естонії ухвалив пакет військової допомоги Україні на 80 млн євро — що увійде
Військовослужбовці Естонії. Фото: Міноборони Естонії
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Естонія вирішила надати Україні новий пакет військової допомоги. Відповідне рішення схвалив уряд країни.

Про це повідомило міноборони Естонії.

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Так, вартість нового пакету військової допомоги від Естонії становить 80 млн євро.

До списку допомоги входять: велика кількість протитанкових ракет Javelin, кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, катери, наземні транспортні засоби, а також спорядження для водолазів. 

"Боротьба України за свободу може бути успішною лише тоді, коли союзники й надалі допомагатимуть українцям", — наголосили в оборонному відомстві країни.

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Скриншот допису міноборони Естонії

Нагадаємо, що Данія планує затвердити новий пакет військової допомоги Україні 14 грудня. В нього увійдуть танки, боєприпаси, безпілотники та інше військове обладнання. 

Також ми писали, що Норвегія виділить Україні новий пакет допомоги на 1,8 млрд доларів уже до кінця року. Керівництво країни наголосило, що вони продовжать підтримку України у 2024 році.

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