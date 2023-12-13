Чехія видала ліцензії на постачання військової техніки в Україну на 4,7 млрд євро

Військова допомога від Чехії у квітні 2022 року. Фото: Мілітарний

У Чехії видали ліцензії на комерційне постачання військової техніки в Україну. За оцінками, менше половини вже завершених проєктів становлять близько 51,2 млрд крон.

Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, пише Radio Prague International.

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Постачання військової техніки в Україну

Так, у Чеській Республіці було видано ліцензії на комерційні постачання військової техніки в Україну. Їх загальна сума становить близько 117 млрд крон (4,7 млрд євро).

За словами Чернохової, з початку війни в Україні Чеська Республіка поставила військової техніки на суму 6,2 млрд крон. Йдеться про бойові вертольоти, танки та БМП.

Вона розповіла, що у рамках місії Європейського союзу з військової допомоги Україні, затвердженої торік під час головування Чехії в Раді ЄС, станом на зараз на території Чехії пройшли підготовку приблизно 4 тис. українських солдатів.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки надали Україні новий пакет військової допомоги сумою 200 млн дол. Про оголошення чергової допомоги заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі.

Також ми писали, що військові керівництва США та України розроблюють спільну військову стратегію на 2024 рік, оскільки вона в країн відрізняється. Необхідність у новому підході є, оскільки багатомісячний контрнаступ ЗСУ не виправдав надій.