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Чехия выдала лицензии на поставку военной техники в Украину на 4,7 млрд евро

13 декабря 2023 15:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Чехия выдала лицензии на поставку военной техники в Украину на 4,7 млрд евро
Военная помощь от Чехии в апреле 2022 года. Фото: Милитарный
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Чехии выдали лицензии на коммерческие поставки военной техники в Украину. По оценкам, менее половины уже завершенных проектов составляют около 51,2 млрд. крон.

Об этом заявила министерша обороны Чехии Яна Чернохова, пишет Radio Prague International.

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Так, в Чешской Республике были выданы лицензии на коммерческие поставки военной техники в Украину. Их общая сумма составляет около 117 млрд. крон (4,7 млрд. евро).

По словам Черноховой, с начала войны в Украине Чешская Республика поставила военную технику на сумму 6,2 млрд крон. Речь идет о боевых вертолетах, танках и БМП.

Она рассказала, что в рамках миссии Европейского союза по военной помощи Украине, утвержденной в прошлом году во время председательства Чехии в Совете ЕС, по состоянию на сейчас на территории Чехии прошли подготовку около 4 тыс. украинских солдат.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки предоставили Украине новый пакет военной помощи в размере 200 млн дол. Об объявлении очередной помощи заявил президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Также мы писали, что военные руководства США и Украины разрабатывают совместную военную стратегию на 2024 год, поскольку она отличается у стран. Необходимость в новом подходе есть, поскольку многомесячное контрнаступление ВСУ не оправдало надежд.

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