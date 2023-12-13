США оголосили про новий пакет військової допомоги для України — що туди увійде

Постачання військової допомоги для України. Ілюстративне фото: atlanticcouncil.org

Сполучені Штати Америки надали Україні новий пакет військової допомоги сумою 200 мільйонів доларів. Про оголошення чергової допомоги заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі.

У пресслужбі Пентагону розповіли, яка зброя увійде в новий пакет від США.

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Зазначається, що до нього увійшли засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкове озброєння та інше обладнання.

Новий пакет військової допомоги містить:

ракети ППО АІМ-9М;

компоненти системи ППО;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

запчастини, генератори та інше обладнання.

Нагадаємо, раніше Джо Байден заявив, що його країна прагне, аби Україна здобула перемогу в війні проти Росії. Також він наголосив на важливості захисту території.