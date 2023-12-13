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США оголосили про новий пакет військової допомоги для України — що туди увійде

13 грудня 2023 10:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України — що туди увійде
Постачання військової допомоги для України. Ілюстративне фото: atlanticcouncil.org
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сполучені Штати Америки надали Україні новий пакет військової допомоги сумою 200 мільйонів доларів. Про оголошення чергової допомоги заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі.

У пресслужбі Пентагону розповіли, яка зброя увійде в новий пакет від США.

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Зазначається, що до нього увійшли засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкове озброєння та інше обладнання.

Новий пакет військової допомоги містить:

  • ракети ППО АІМ-9М;
  • компоненти системи ППО;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs;
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • обладнання для захисту критичної інфраструктури;
  • запчастини, генератори та інше обладнання.

Нагадаємо, раніше Джо Байден заявив, що його країна прагне, аби Україна здобула перемогу в війні проти Росії. Також він наголосив на важливості захисту території.

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