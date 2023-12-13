США оголосили про новий пакет військової допомоги для України — що туди увійде
13 грудня 2023 10:20
Постачання військової допомоги для України. Ілюстративне фото: atlanticcouncil.org
Сполучені Штати Америки надали Україні новий пакет військової допомоги сумою 200 мільйонів доларів. Про оголошення чергової допомоги заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі.
У пресслужбі Пентагону розповіли, яка зброя увійде в новий пакет від США.
Читайте також:
Яку зброю отримає Україна
Зазначається, що до нього увійшли засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкове озброєння та інше обладнання.
Новий пакет військової допомоги містить:
- ракети ППО АІМ-9М;
- компоненти системи ППО;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs;
- ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- обладнання для захисту критичної інфраструктури;
- запчастини, генератори та інше обладнання.
Нагадаємо, раніше Джо Байден заявив, що його країна прагне, аби Україна здобула перемогу в війні проти Росії. Також він наголосив на важливості захисту території.
Читайте Новини.LIVE!