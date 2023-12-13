США объявили о новом пакете военной помощи для Украины — что туда войдет
13 декабря 2023 10:20
Поставка военной помощи для Украины. Иллюстративное фото: atlanticcouncil.org
Соединенные Штаты Америки предоставили Украине новый пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Об объявлении очередной помощи заявил президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.
В пресс-службе Пентагона рассказали, какое оружие войдет в новый пакет от США.
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В него вошли средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое вооружение и другое оборудование.
Новый пакет военной помощи содержит:
- ракеты ПВО АИМ-9М;
- компоненты системы ПВО;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- высокоскоростные противорадиационные ракеты HARMs;
- ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 4 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- взрывные боеприпасы для уборки помех;
- оборудование для защиты критической инфраструктуры;
- запчасти, генераторы и другое оборудование.
Напомним, ранее Джо Байден заявил, что его страна стремится к тому, чтобы Украина одержала победу в войне против России. Также он отметил важность защиты территории.
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