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США объявили о новом пакете военной помощи для Украины — что туда войдет

13 декабря 2023 10:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины — что туда войдет
Поставка военной помощи для Украины. Иллюстративное фото: atlanticcouncil.org
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине новый пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Об объявлении очередной помощи заявил президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

В пресс-службе Пентагона рассказали, какое оружие войдет в новый пакет от США.

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В него вошли средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое вооружение и другое оборудование.

Новый пакет военной помощи содержит:

  • ракеты ПВО АИМ-9М;
  • компоненты системы ПВО;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • высокоскоростные противорадиационные ракеты HARMs;
  • ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 4 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • взрывные боеприпасы для уборки помех;
  • оборудование для защиты критической инфраструктуры;
  • запчасти, генераторы и другое оборудование.

Напомним, ранее Джо Байден заявил, что его страна стремится к тому, чтобы Украина одержала победу в войне против России. Также он отметил важность защиты территории.

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