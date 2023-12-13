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Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на майже мільярд євро — що у списку

13 грудня 2023 17:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на майже мільярд євро — що у списку
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Данія планує затвердити новий пакет військової допомоги Україні 14 грудня. В нього увійдуть танки, боєприпаси, безпілотники та інше військове обладнання. 

Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час саміту Україна — Північна Європа, пише Sky News.

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"Зараз ми знаходимося у вирішальній точці. І ми повинні переконатися, що Україна має все необхідне для продовження своєї боротьби. Це стосується і сьогодні, і завтра, і в наступні роки. Путін має знати, що він не може виграти цю війну. Ми твердо стоїмо на боці України", — сказала вона.

Нагадаємо, що 13 грудня Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії для участі в другому Саміті Україна — Північна Європа. Разом з лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції глава держави поговорить про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці.

Там український гарант зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Вони обговорили співпрацю обох країн.

Також ми писали, що Норвегія виділить Україні новий пакет допомоги на 1,8 млрд доларів уже до кінця року. Керівництво країни наголосило, що вони продовжать підтримку України у 2024 році.

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