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Дания объявила о новом пакете помощи Украине почти на миллиард евро — что в списке

13 декабря 2023 17:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Дания объявила о новом пакете помощи Украине почти на миллиард евро — что в списке
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Дания намерена утвердить новый пакет военной помощи Украине 14 декабря. В него войдут танки, боеприпасы, беспилотники и другое военное оборудование.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время саммита Украина — Северная Европа, пишет Sky News.

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"Сейчас мы находимся в решающей точке. И мы должны убедиться, что у Украины есть все необходимое для продолжения своей борьбы. Это касается и сегодня, и завтра, и в последующие годы. Путин должен знать, что он не может выиграть эту войну. Мы твердо стоим на стороне Украины", — сказала она.

Напомним, что 13 декабря Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию для участия во втором Саммите Украина — Северная Европа. Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции глава государства поговорит об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества.

Там украинский гарант встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Они обсудили сотрудничество обеих стран

Также мы писали, что Норвегия выделит Украине новый пакет помощи в 1,8 млрд дол. уже к концу года. Руководство страны подчеркнуло, что они продолжат поддержку Украины в 2024 году.

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