Норвегія оголосила про новий пакет допомоги Україні на майже 2 млрд доларів

Військова допомога Україні. Фото: Армія Inform

Норвегія виділить Україні новий пакет допомоги на 1,8 млрд доларів вже до кінця року. Керівництво країни наголосило, що вони продовжать підтримку України у 2024 році.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільному брифінгу з президентом України Зеленським.

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Сьогодні на спільному брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським прем'р Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що його країна виділить новий пакет допомоги для нашої держави на 1,8 млрд доларів вже до кінця 2023 року.

Окрім того, Йонас Гар Стере додав, що Норвегія продовжить підтримувати Україну і в 2024 році.

"Сьогодні Норвегія оголошує чітку додаткову підтримку Україні. Ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько 800 млн доларів на цей рік. Ми також хочемо оголосити, що ми будемо підтримувати український народ 2024 року", — наголосив норвезький прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський прибув з неоголошеним візитом до Норвегії. Там він зустрівся з прем'єром країни Йонасом Гар Стере для обговорення, зокрема, подальшої підтримки України.