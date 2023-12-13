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Норвегия объявила о новом пакете помощи Украине почти на 2 млрд долларов

13 декабря 2023 14:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Норвегия объявила о новом пакете помощи Украине почти на 2 млрд долларов
Военная помощь Украине. Фото: Армия Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Норвегия выделит Украине новый пакет помощи на 1,8 млрд долларов уже к концу года. Руководство страны подчеркнуло, что они продолжат поддержку Украины в 2024 году.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместном брифинге с президентом Украины Зеленским.

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Сегодня на совместном брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским премьер Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что его страна выделит новый пакет помощи для нашего государства на 1,8 млрд долларов уже до конца 2023 года.

Кроме того Йонас Гар Стере добавил, что Норвегия продолжит поддерживать Украину и в 2024 году.

"Сегодня Норвегия объявляет четкую дополнительную поддержку Украине. Мы усиливаем нашу финансовую и гуманитарную поддержку около 800 млн долларов в этом году. Мы также хотим объявить, что мы будем поддерживать украинский народ в 2024 году", — подчеркнул норвежский премьер.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Норвегию. Там он встретился с премьером страны Йонасом Гар Стере для обсуждения, в частности, дальнейшей поддержки Украины.

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