Правительство Эстонии приняло пакет военной помощи Украине на 80 млн евро — что войдет
Эстония решила предоставить Украине новый пакет военной помощи. Соответствующее решение одобрило правительство страны.
Об этом сообщило минобороны Эстонии.
Военная помощь от Эстонии
Стоимость нового пакета военной помощи от Эстонии составляет 80 млн евро.
В список помощи входят: большое количество противотанковых ракет Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, катера, наземные транспортные средства, а также снаряжение для водолазов.
"Борьба Украины за свободу может быть успешной только тогда, когда союзники и дальше будут помогать украинцам", — подчеркнули в оборонном ведомстве страны.
Напомним, что Дания намерена утвердить новый пакет военной помощи Украине 14 декабря. В него войдут танки, боеприпасы, беспилотники и другое военное оборудование.
Также мы писали, что Норвегия выделит Украине новый пакет помощи на 1,8 млрд. долларов уже до конца года. Руководство страны подчеркнуло, что они продолжат поддержку Украины в 2024 году.
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