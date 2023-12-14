Правительство Эстонии приняло пакет военной помощи Украине на 80 млн евро — что войдет

Военнослужащие Эстонии. Фото: Минобороны Эстонии

Эстония решила предоставить Украине новый пакет военной помощи. Соответствующее решение одобрило правительство страны.

Об этом сообщило минобороны Эстонии.

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Стоимость нового пакета военной помощи от Эстонии составляет 80 млн евро.

В список помощи входят: большое количество противотанковых ракет Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, катера, наземные транспортные средства, а также снаряжение для водолазов.

"Борьба Украины за свободу может быть успешной только тогда, когда союзники и дальше будут помогать украинцам", — подчеркнули в оборонном ведомстве страны.

Скриншот поста минобороны Эстонии

Напомним, что Дания намерена утвердить новый пакет военной помощи Украине 14 декабря. В него войдут танки, боеприпасы, беспилотники и другое военное оборудование.

Также мы писали, что Норвегия выделит Украине новый пакет помощи на 1,8 млрд. долларов уже до конца года. Руководство страны подчеркнуло, что они продолжат поддержку Украины в 2024 году.