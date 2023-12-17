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Из Польши в Украину прибыли самоходные минометы Rak

17 декабря 2023 20:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Из Польши в Украину прибыли самоходные минометы Rak
Самоходный миномет Rak. Фото: wikipedia.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украину прибыли самоходные минометы Rak из Польши. Варшава обещала передать их в марте 2023 года.

Об этом сообщает Bild.

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Всего Польша передала 24 миномета. Они установлены на бронированную колесную платформу. Минометы способны вести навесной огонь с расстояния до 12 км.

"Минометы помогут спасти жизнь украинских минометчиков, поскольку те смогут вести огонь, находясь при этом под защитой стальной брони", — говорится в сообщении.

К тому же Rak может быстро покинуть позицию и отойти на безопасное расстояние. На прибывшую в Украину военную технику уже установили противодронную защиту в виде железной сетки над башней.

Напомним, замминистра обороны Юрий Джигир заявил, что Украина воспринимает согласие США на общий мониторинг вооружения как знак доверия. По его словам, каждая страна, получающая не только оружие, но и любые технологии или услуги военного назначения от американских партнеров, обязана проводить мониторинг окончательного использования того или иного оборудования.

Также мы писали, что Литва передала Украине новый пакет военной помощи. Минобороны и Вооруженные силы страны продолжают поддерживать Киев.

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