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Внаслідок удару РФ по Херсонщині є загиблий, поранено правоохоронців

17 грудня 2023 15:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Внаслідок удару РФ по Херсонщині є загиблий, поранено правоохоронців
Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Херсонська обласна прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Внаслідок обстрілу Херсонщини російськими окупантами є загиблий цивільний. Також поранень зазнали поліцейські, які перебували в одному з сіл області.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

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Обстріл Херсонської області

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 17 грудня близько 10:20 російська армія обстріляла середмістя Херсона.  Внаслідок ворожої атаки загинув 81-річний чоловік, який йшов вулицею. 

загиблий
Загиблий внаслідок російського обстрілу. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Постраждали правоохоронці

Також під час ранкового обстрілу села Дар'ївка, поранень дістали шестеро правоохоронців.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти здійснили атаку по лікарні у Херсоні безпілотниками типу Shahed. Внаслідок обстрілу постраждав лікар. У нього вогнепально-осколкове поранення ноги.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Херсон вночі 16 грудня. Внаслідок атаки постраждав 55-річний чоловік, у якого поранення кінцівок та 51-річний житель міста. У чоловіка осколкова травма голови. Крім того, пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт. Відбулося пошкодження приміщень.

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