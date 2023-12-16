Окупанти завдали нового удару по Херсонщині, серед поранених лікар

Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: скриншот допису Херсонської ОВА

Російська армія знову атакувала Херсонщину сьогодні вночі, 16 грудня. Внаслідок обстрілу постраждало троє чоловіків, один з яких лікар.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Нічний обстріл Херсонщини 16 грудня

Як зазначив Прокудін, оккупанти обстріляли Херсон вночі 16 грудня. Внаслідок атаки постраждав 55-річний чоловік, у якого поранення кінцівок та 51-річний житель міста. У чоловіка осколкова травма голови. Крім того, пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт. Відбулося пошкодження приміщень.

"Під вогнем була і Степанівка. Тут влучання поблизу медзакладу. Поранення дістав лікар, який був на робочому місці. Дар’ївку окупанти атакували "шахедами". На щастя, без жертв", — додав Прокудін.

Повідомлення про нічну атаку Херсонщини. Фото: скриншот допису Прокудіна

Обстріли Херсона впродовж доби

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Херсон в ніч проти 15 грудня. Унаслідок попадання ворожого боєприпасу виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку.

Додамо, було здійснено удар по Центральному району Херсона. Внаслідок чого поранення отримала одна людина, чоловік помер у лікарні.

Російські військові вкотре обстріляли житловий сектор міста Херсон 15 грудня. З вибуховою травмою у стані середньої важкості госпіталізовано двох літніх жінок.