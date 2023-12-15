Внаслідок обстрілу Херсону постраждали дві жінки

Наслідки обстрілу Херсону. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Херсонська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо обстрілу Херсону, який стався 15 грудня. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки.

Про це повідомили на Telegram-сторінці Херсонської окружної прокуратури.

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Обстріл Херсону 15 грудня

"За даними слідства, 15 грудня близько 12:50 російські військові вкотре обстріляли житловий сектор міста Херсон. З вибуховою травмою у стані середньої важкості, госпіталізовано двох літніх жінок", — говориться у повідомленні.



Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Наслідки обстрілу Херсону. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Раніше ми повідомляли, що цієї ночі російські окупанти знову обстріляли Херсон. Унаслідок попадання ворожого боєприпасу виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували Україну "шахедами", сили ППО знищили усі 14 дронів, які випустили окупанти.