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Внаслідок обстрілу Херсону постраждали дві жінки

15 грудня 2023 17:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Внаслідок обстрілу Херсону постраждали дві жінки
Наслідки обстрілу Херсону. Фото: Херсонська обласна прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Херсонська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо обстрілу Херсону, який стався 15 грудня. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки.

Про це повідомили на Telegram-сторінці Херсонської окружної прокуратури.

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"За даними слідства, 15 грудня близько 12:50 російські військові вкотре обстріляли житловий сектор міста Херсон. З вибуховою травмою у стані середньої важкості, госпіталізовано двох літніх жінок", — говориться у повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

херсон
Наслідки обстрілу Херсону. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Раніше ми повідомляли, що цієї ночі російські окупанти знову обстріляли Херсон. Унаслідок попадання ворожого боєприпасу виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували Україну "шахедами", сили ППО знищили усі 14 дронів, які випустили окупанти. 

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